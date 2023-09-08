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Украина инициирует включение псевдовыборов на ВОТ в резолюцию Генассамблеи ООН - МИД

Киев • УНН

 • 313221 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Украина инициирует включение факта проведения россией очередных так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях в официальные документы ООН. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украина инициирует включение факта проведения незаконных выборов на оккупированных территориях в официальные документы ООН и, в частности, я имею в виду резолюции, которые принимаются в конце года, которые касаются ситуации в Крыму и на временно оккупированных территориях», - рассказал Николенко.

Он отметил, что Украина очень четко заявляет, что не готова соглашаться на что-либо, что будет предусматривать ограничение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Любые уступки россии неприемлемы…Что касается международного права и «выборов», то эти «выборы» противоречат, как украинскому законодательству, так и нормам международного права», - добавил Николенко.

Дополнение

Сегодня на заседание соберется Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Обсуждать будут ситуацию на временно оккупированных территориях Украины на фоне проведения рф псевдовыборов на ВОТ.

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