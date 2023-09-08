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МЗС Німеччини заявило, що не визнає "вибори" на ТОТ і назволо їх "фальшивими"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. МЗС Німеччини на своїй сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) опублікували допис, в якому назвали "вибори" на тимчасово загарбаних територіях фальшивими. Відомство заявило, що ФРН їх не визнає, передає УНН

Цитата

"росія "голосує" на українських територіях Донецької, Луганської, Кримської областей, а також у частині Херсонської та Запорізької областей. Це не що інше, як прозора пропагандистська акція. Ми не визнаємо спробу росії захопити територію України. Фальшиві вибори", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Окупанти закінчили «дострокове голосування» на тимчасово окупованих територіях. У Центрі Національного Спротиву опублікували цифри явки електорату, які намалювали окупанти. Вони відображені у відсотках, через те, що "владі" кількість жителів на ТОТ невідома.

Загарбники визнали, що реалізували недостатньо заходів щодо примусової паспортизації населення до так званих «перших виборів». Тому виборчі комісії отримали усне рішення дозволяти віддавати голоси навіть без паспорту рф, розповів голова ОВА Артем Лисогор.

Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів щодо невизнання результатів псевдовиборів, які росія організовує на тимчасово окупованих територіях 8-10 вересня.

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