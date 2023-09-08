МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити та не визнавати псевдовиборів на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернулося до міжнародних партнерів щодо невизнання результатів псевдовиборів, які росія організовує на тимчасово окупованих територіях 8-10 вересня. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті відомства, повідомляє УНН.
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«МЗС України закликає міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної “адміністрації”, яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися», - йдеться у заяві МЗС.
Також повідомляється, що відомство ініціює накладення нових міжнародних санкцій на осіб, які причетні до проведення цих псевдовиборів.
«Зазначені дії рф грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН. Псевдовибори росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій», - додали у відомстві.
Нагадаємо
росія оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих “виборів” до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.
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