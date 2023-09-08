Стало відомо, яку явку на "виборах" намалювали окупанти на тимчасово загарбаних територіях - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Окупанти закінчили «дострокове голосування» на тимчасово окупованих територіях. У Центрі Національного Спротиву опублікували цифри явки електорату, які намалювали окупанти. Вони відображені у відсотках, через те, що "владі" кількість жителів на ТОТ невідома, передає УНН.
Деталі
В російському суспільстві «вибори» – це ритуал, який ні на що не впливає й виступає лише елементом пропаганди, адже не є інструментом зміни влади у країні тотальної диктатури. Головною метою «виборів» цього року стало продемонструвати лояльність населення ТОТ до окупантів, зазначають у Центрі.
Проте місцеве населення ігнорує «виборчий процес». Щоб приховати цей факт, окупанти вигадали «дострокове голосування» під час якого впродовж восьми днів працівники «виборчої комісії» обходили мешканців сіл під наглядом автоматників, а також організовували «виїзні дільниці».
З 8 по 10 вересня ворог проводить «вибори» вже на постійних дільницях й, аби завчасно пояснити їх порожність, намалював собі явку на достроковому голосуванні»:
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- ТОТ Херсонщини (53%);
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- ТОТ Запоріжжя (27%);
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- ТОТ Луганщини (26%);
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- ТОТ Донеччини (45%).
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Тобто, ворог хоче переконати, що у важкодоступних районах, а саме цим кремль пояснює голосування за місцем проживання, живе половина виборців. Акцентуємо, що окупанти не знають скільки людей живе наразі на ТОТ й дають лише завчасно намальовані відсотки без кількості осіб.
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Навіть на фото російських пропагандистів урни голосувань порожні, а черги відсутні. Хоча окупанти організувати роздачу продуктових наборів, обіцяли знижки у сферах послуг в обмін на голосування й т.д. Проте це не дало результатів й картинки ажіотажу на «виборах» немає.
Доповнення
Загарбники визнали, що реалізували недостатньо заходів щодо примусової паспортизації населення до так званих «перших виборів». Тому виборчі комісії отримали усне рішення дозволяти віддавати голоси навіть без паспорту рф, розповів голова ОВА Артем Лисогор.
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