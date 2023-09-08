Події на фронті, вибори та мобілізація - про ситуацію на Луганщині розповіли в ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. росіяни безрезультатно, але з нездоровою завзятістю намагаються прорвати українську оборону біля Новоєгорівки. "Вибори" продемонстрували недопрацювання окупантів в примусовій паспортизації, тому голосувати можна і без паспортів. Для мобілізації на території "лнр" розглядається можливість ставити на військовий облік ув’язнених одразу у тюрмах, про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях розповів голова ОВА Артем Лисогор, передає УНН.
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"Військове командування рф бачить ціль і більш його нічого не цікавить, навіть власні втрати. Є команда прорвати нашу оборону біля Новоєгорівки – противник її намагається виконати, постійно додаючи резерви. Недораховуються танків – одразу приїздять ще з тилу. Але всі їхні спроби штурмів на поточний час відбито", - повідомив Лисогор.
Авіацію ворог застосував поблизу Білогорівки та західніше Діброви. Артилерію – по Невському та Білогорівці.
Відкривати виборчу дільницю чи голосувати усім удома – в населених пунктах окупованої Луганщини визначалися окремо. Це їм дозволила цвк рф.
"Тобто, якщо навіть є висновок поліціянтів стосовно достатнього рівня безпеки проведення виборів, територіальна виборча комісія може не дослухатися цієї думки і не відкривати дільниці. Може, звичайно, статися і навпаки, але ж хто дозволить?", - зауважив голова ОВА.
Загарбники визнали, що реалізували недостатньо заходів щодо примусової паспортизації населення до так званих «перших виборів». Тому виборчі комісії отримали усне рішення дозволяти віддавати голоси навіть без паспорту рф.
До прикладу, в Алчевську працівники металургійного комбінату могли пред’явити лише пропуск.
Аби збільшити показники примусової мобілізації на окупованих територіях у міноборони рф розглядають можливість зробити зміни в положенні про військовий облік.
Згідно з ними, ув’язнених на території «лнр» будуть ставати на облік одразу у виправних закладах, щоб вони швидше могли, так би мовити «искупить свою вину перед родиной».
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