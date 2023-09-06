Партизани "АТЕШ" анонсували "бавовну" у Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Партизани з руху “АТЕШ” анонсували нові операції в Луганську. Зокрема, обіцяють багато “бавовни” на ворожих складах паливно мастильних матеріалів, передає УНН.
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“Рух „АТЕШ“ розгортає партизанську війну з рашистами в окупованому Луганську. Минулого тижня нам вдалося вивести з ладу 2 вантажівки окупаційної армії. Наші агенти передають інформацію, що в місті в рази збільшилася кількість поставок ПММ. Окупанти звозять техніку та особовий склад. Виходячи з цього можна зробити висновок, що йде підготовка до активних бойових дій. Ми цього не допустимо! У майбутньому буде багато „куріння“ на складах ПММ”, — пообіцяли партизани
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Роботу із зачистки Луганської області від загарбників партизани вже почали. Збирають дані про переміщення військової техніки армійців рф.
Місяць тому кримські партизани підпалили склад ПММ у тимчасово окупованому Криму. Тоді російські пабліки запевняли, що горить звалище, а не склад із пальним.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що після завершення псевдоголосування загарбники збираються розпочати чергову хвилю примусової мобілізації.