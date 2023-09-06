Лысогор о так называемых "выборах" на Луганщине: "После псевдоголосования рф начнет принудительную мобилизацию"

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“Оккупанты пытались максимально паспортизировать население Луганщины до начала так называемых “первых выборов. Почти все наблюдатели завезены с территории рф”, — сообщил Лысогор.

По его словам, от захватчиков ожидают заявлений о “фантастической” явке, ведь россияне уже имеют многолетний опыт кичиться “рисованием” крайне завышенных результатов волеизъявления.

“Члены избирательных комиссий во время досрочного голосования ходят по домам в сопровождении полицейских и военных рф. Люди голосуют под дулами автоматов. После завершения псевдоголосования захватчики должны начать очередную волну принудительной мобилизации”, — рассказал Лысогор.

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В Европейском союзе осудили проведение “выборов” на ВОТ, а также подчеркнули, что причастные будут привлечены к ответственности.

Оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”.