Лисогор про так звані "вибори" на Луганщині: "Після псевдоголосування рф розпочне примусову мобілізацію"

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“Окупанти намагалися максимально паспортизувати населення Луганщини до початку так званих “перших виборів. Майже всі спостерігачі завезені з території рф”, — повідомив Лисогор.

За його словами, від загарбників очікують заяв про “фантастичну” явку, адже росіяни вже мають багаторічний досвід хизуватися “малюванням” вкрай завищених результатів волевиявлення.

“Члени виборчих комісій під час дострокового голосування ходять по домівках у супроводі поліціянтів та військових рф. Люди голосують під дулами автоматів. Після завершення псевдоголосування загарбники мають розпочати чергову хвилю примусової мобілізації”, — розповів Лисогор.

Доповнення

У Європейському союзі засудили проведення “виборів” на ТОТ, а також наголосили, що причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, за допомогою так званих “виборів”.