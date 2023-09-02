ЄС про так звані “вибори” на окупованих територіях: Причетні будуть притягнуті до відповідальності

Цитата

“росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих “виборах” на тимчасово окупованих територіях України, що є подальшим масовим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ це все Україна!”, - написав спікер у X/Twitter.

Також він зазначив, що причетні будуть притягнуті до відповідальності.

Доповнення

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти проводять так звані “вибори”, облаштувавши “виборчі точки” на капотах автомобілів на зупинках. При “голосуванні” документи не перевіряють.

Нагадаємо

На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей розпочалось "дострокове голосування" за місцем проживання, яке буде тривати до 8 вересня. На ТОТ Луганської та Херсонської областей таке "голосування" почнеться 2 вересня. 3 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть проходити на дільницях.