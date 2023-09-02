ЕС о так называемых "выборах" на оккупированных территориях: Причастные будут привлечены к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Европейском союзе осудили проведение “выборов” на ВОТ, а также отметили, что причастные будут привлечены к ответственности. Об этом заявил спикер ЕС Петеро Стано, пишет УНН.
Цитата
“россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых “выборах” на временно оккупированных территориях Украины, что является дальнейшим массовым нарушением международного права и суверенитета Украины.
Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск это все Украина!”, - написал спикер в X/Twitter.
Также он отметил, что причастные будут привлечены к ответственности.
Дополнение
Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты проводят так называемые “выборы”, обустроив “избирательные точки” на капотах автомобилей на остановках. При “голосовании” документы не проверяют.
Напомним
На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей началось "досрочное голосование" по месту жительства, которое будет продолжаться до 8 сентября. На ВОТ Луганской и Херсонской областей такое "голосование" начнется 2 сентября. 3 8 по 10 сентября "выборы" уже будут проходить на участках.