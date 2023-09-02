ЕС о так называемых "выборах" на оккупированных территориях: Причастные будут привлечены к ответственности

Цитата

“россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых “выборах” на временно оккупированных территориях Украины, что является дальнейшим массовым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск это все Украина!”, - написал спикер в X/Twitter.

Также он отметил, что причастные будут привлечены к ответственности.

Дополнение

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты проводят так называемые “выборы”, обустроив “избирательные точки” на капотах автомобилей на остановках. При “голосовании” документы не проверяют.

Напомним

На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей началось "досрочное голосование" по месту жительства, которое будет продолжаться до 8 сентября. На ВОТ Луганской и Херсонской областей такое "голосование" начнется 2 сентября. 3 8 по 10 сентября "выборы" уже будут проходить на участках.