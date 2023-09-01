“Виборча точка” на капоті авто: як окупанти у Маріуполі проводять “вибори”

Цитата

“Авто приблизно зранку з’явились на зупинках автобусів, зокрема біля міськлікарні 2 стояла.

Жінка оголошувала: "Досрочньіе вьіборьі! Подходим, голосуем!"”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на капоті встановлена прозора запечатана урна вже з бюлетенями.

“Хапають всі навколо, документи не перевіряють - бюлетень в руки, прізвище зі слів в список і вперед на “волеизявление”. Такі собі “вибори” зі всіх сторін”, - пише Андрющенко.

Доповнення

На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей розпочалось "дострокове голосування" за місцем проживання, яке буде тривати до 8 вересня. На ТОТ Луганської та Херсонської областей таке "голосування" почнеться 2 вересня. 3 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть проходити на дільницях.