“Виборча точка” на капоті авто: як окупанти у Маріуполі проводять “вибори”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти проводять так звані “вибори”, облаштувавши “виборчі точки” на капотах автомобілів на зупинках. При “голосуванні” документи не перевіряють. Про це повідомляє радника міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко, пише УНН.
Цитата
“Авто приблизно зранку з’явились на зупинках автобусів, зокрема біля міськлікарні 2 стояла.
Жінка оголошувала: "Досрочньіе вьіборьі! Подходим, голосуем!"”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на капоті встановлена прозора запечатана урна вже з бюлетенями.
“Хапають всі навколо, документи не перевіряють - бюлетень в руки, прізвище зі слів в список і вперед на “волеизявление”. Такі собі “вибори” зі всіх сторін”, - пише Андрющенко.
Доповнення
На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей розпочалось "дострокове голосування" за місцем проживання, яке буде тривати до 8 вересня. На ТОТ Луганської та Херсонської областей таке "голосування" почнеться 2 вересня. 3 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть проходити на дільницях.