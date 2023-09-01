"Избирательная точка" на капоте авто: как оккупанты в Мариуполе проводят "выборы"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты проводят так называемые “выборы”, обустроив “избирательные точки” на капотах автомобилей на остановках. При “голосовании” документы не проверяют. Об этом сообщает советника городского головы г. Мариуполь Петр Андрющенко, пишет УНН.
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“Авто примерно с утра появились на остановках автобусов, в частности возле горбольницы 2 стояла.
Женщина объявляла: "Досрочные выборы! Подходим, голосуем!"”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на капоте установлена прозрачная запечатанная урна уже с бюллетенями.
“Хватают все вокруг, документы не проверяют - бюллетень в руки, фамилия со слов в список и вперед на “волеизъявление”. Такие себе “выборы” со всех сторон”, - пишет Андрющенко.
Дополнение
На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей началось "досрочное голосование" по месту жительства, которое будет продолжаться до 8 сентября. На ВОТ Луганской и Херсонской областей такое "голосование" начнется 2 сентября. 3 8 по 10 сентября "выборы" уже будут проходить на участках.