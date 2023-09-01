"Избирательная точка" на капоте авто: как оккупанты в Мариуполе проводят "выборы"

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“Авто примерно с утра появились на остановках автобусов, в частности возле горбольницы 2 стояла.

Женщина объявляла: "Досрочные выборы! Подходим, голосуем!"”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на капоте установлена прозрачная запечатанная урна уже с бюллетенями.

“Хватают все вокруг, документы не проверяют - бюллетень в руки, фамилия со слов в список и вперед на “волеизъявление”. Такие себе “выборы” со всех сторон”, - пишет Андрющенко.

Дополнение

На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей началось "досрочное голосование" по месту жительства, которое будет продолжаться до 8 сентября. На ВОТ Луганской и Херсонской областей такое "голосование" начнется 2 сентября. 3 8 по 10 сентября "выборы" уже будут проходить на участках.