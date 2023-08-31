Окупанти на загарбаних територіях Донецької та Запорізької областей почали "вибори"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. На тимчасово окупованих територіях росіяни почали проводити "вибори" до "місцевих рад" та "законодавчих органів", повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
Деталі
На загарбаних землях Донецької та Запорізької областей розпочалось «дострокове голосування» за місцем проживання, яке буде тривати до 8 вересня. На ТОТ Луганської та Херсонської областей таке «голосування» почнеться 2 вересня. 3 8 по 10 вересня «вибори» вже будуть проходити на дільницях.
Така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати низьку явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення".
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Крім того, 8 вересня росіяни планують завезти масовку з рф, щоб створити ефект присутності людей на дільницях.
Наразі ж «члени виборчої комісії» разом з російськими солдатами обходять помешкання українців аби виявити охочих «голосувати». Аналогічну схему росіяни вже відпрацювали у 2022 році на «референдумі».
"Закликаємо українців не відчиняти двері окупантам, а за можливості залишити регіон чи своє помешкання на період «дострокового голосування»", - наголосили у ЦНС.
Доповнення
Служба безпеки України у четвер повідомила, що встановила понад 3,5 тисяч організаторів та учасників фейкових "виборів" рф у тимчасово окупованих регіонах України.
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