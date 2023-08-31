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Оккупанты на захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей начали "выборы"

Киев • УНН

 • 487845 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. На временно оккупированных территориях россияне начали проводить "выборы" в "местные советы" и "законодательные органы", сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

На захваченных землях Донецкой и Запорожской областей началось «досрочное голосование» по месту жительства, которое будет продолжаться до 8 сентября. На ВОТ Луганской и Херсонской областей такое «голосование» начнется 2 сентября. С 8 по 10 сентября «выборы» уже будут проходить на участках.

Такая растянутая схема необходима россиянам, чтобы скрыть низкую явку и отсутствие интереса местных к "волеизъявлению".

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Кроме того, 8 сентября россияне планируют завезти массовку из рф, чтобы создать эффект присутствия людей на участках.

Сейчас же «члены избирательной комиссии» вместе с российскими солдатами обходят дома украинцев, чтобы выявить желающих «голосовать». Аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на «референдуме».

"Призываем украинцев не открывать двери оккупантам, а по возможности покинуть регион или свое жилище на период «досрочного голосования»",- написали в ЦНС.

Дополнение

Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что установила более 3,5 тысяч организаторов и участников фейковых "выборов" рф во временно оккупированных регионах Украины.

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