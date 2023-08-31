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СБУ ідентифікувала понад 3,5 тисячі залучених у фейкові "вибори" рф на окупованих територіях

СБУ ідентифікувала понад 3,5 тисячі залучених у фейкові "вибори" рф на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 469534 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Служба безпеки України у четвер повідомила, що встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників фейкових "виборів" рф у тимчасово окупованих регіонах України, пише УНН.

Цитата

"СБУ встановила особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських «кураторів», які беруть участь в організації незаконного голосування, а також «кандидатів» на цих псевдовиборах", - ідеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, кремль планує провести фейковий плебісцит на тимчасово окупованій частині України на початку вересня цього року.

"Використовуючи фейкове голосування, країна-агресор сподівається «легалізувати» своїх ставлеників в окупаційних органах рф у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - вказали у СБУ.

За даними Служби безпеки, встановлено, що представникам так званих «виборчкомів» загарбники обіцяють грошову винагороду обсягом від 10 тис. російських рублів.

"Щоб створити видимість «виборчого процесу», кремль доручив своїм гауляйтерам забезпечити максимальну явку місцевих жителів до місць «голосування». Так, наприклад, у Бердянську російські загарбники та їхні поплічники змушують головних лікарів медичних установ направити для участі у фейкових виборах «100%» медперсоналу. Окрім того, рашисти планують проводити подворові обходи помешкань місцевих жителів для збору підписів за «потрібних кандидатів». Збір «голосів» хочуть проводити у присутності озброєних представників окупаційної поліції рф", - розповіли у СБУ.

За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих слідчими Служби безпеки за двома статтями:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Разом з тим, Служба безпеки закликає громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій частині нашої держави, не брати участь у фейковому плебісциті й тим самим не діяти на користь агресора.

Доповнення

Центр національного супротиву вказував, що російські окупанти планують провести фальсифіковані вибори на тимчасово захоплених українських територіях у вересні, і оскільки місцеве населення не підтримує російську окупацію, ворог планує провести вибори у три дні, щоб приховати відсутність явки на дільниці.

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