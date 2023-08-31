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СБУ идентифицировала более 3,5 тысячи вовлеченных в фейковые "выборы" рф на оккупированных территориях

СБУ идентифицировала более 3,5 тысячи вовлеченных в фейковые "выборы" рф на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 469530 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что установила более 3,5 тыс. организаторов и участников фейковых "выборов" рф во временно оккупированных регионах Украины, пишет УНН.

Цитата

"СБУ установила личности более 3,5 тыс. коллаборантов и их российских «кураторов», которые участвуют в организации незаконного голосования, а также «кандидатов» на этих псевдовыборах", - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, кремль планирует провести фейковый плебисцит на временно оккупированной части Украины в начале сентября этого года.

"Используя фейковое голосование, страна-агрессор надеется «легализовать» своих ставленников в оккупационных органах рф во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - указали в СБУ.

По данным Службы безопасности, установлено, что представителям так называемых «избиркомов» захватчики обещают денежное вознаграждение в размере от 10 тыс. российских рублей.

"Чтобы создать видимость «избирательного процесса», кремль поручил своим гауляйтерам обеспечить максимальную явку местных жителей к местам «голосования». Например, в Бердянске российские захватчики и их приспешники заставляют главных врачей медицинских учреждений направить для участия в фейковых выборах «100%» медперсонала. Кроме того, рашисты планируют проводить подворовые обходы домов местных жителей для сбора подписей за «нужных кандидатов». Сбор «голосов» хотят проводить в присутствии вооруженных представителей оккупационной полиции рф", - рассказали в СБУ.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых следователями Службы безопасности по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Вместе с тем, Служба безопасности призывает граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной части нашего государства, не участвовать в фейковом плебисците и тем самым не действовать в пользу агрессора.

Дополнение

Центр национального сопротивления указывал, что российские оккупанты планируют провести фальсифицированные выборы на временно захваченных украинских территориях в сентябре, и поскольку местное население не поддерживает российскую оккупацию, враг планирует провести выборы в три дня, чтобы скрыть отсутствие явки на участке.

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