Розтягнуть на три дні, щоб приховати низьку "явку": рф готує імітацію "виборів" на окупованих територіях

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російські окупанти готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні. Вони планують обирати представників місцевих рад та затверджувати гауляйтерів регіонів. Однак місцеві жителі не визнають цих виборів і відмовляються брати участь у них.

Відтак, російські загарбники змушені проводити вибори протягом трьох днів, щоб приховати низьку явку. Вони також планують проводити вибори за місцем проживання, щоб збільшити явку. Для цього вони створили функцію "мобільний виборець", за допомогою якої кожен житель може подати заявку на голосування за місцем проживання. Зазначається, що наразі самі російські загарбники вносять в систему дані про мешканців сіл, незалежно від їх бажання голосувати, аби збільшити явку та кількість голосів.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій частині Запорізької області активізувалось "вербування" до лав армії ворога.

Тепер окупанти проводять вербування за гроші, сподіваючись досягти результату за допомоги гуманітарної кризи, яку самі росіяни й створили в регіоні.

ЦНС зазначає, що росіяни продовжують налагоджувати роботу військкоматів на ТОТ й планомірно готуються до початку примусової мобілізації мешканців півдня України.