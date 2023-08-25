Растянут на три дня, чтобы скрыть низкую "явку": рф готовит имитацию "выборов" на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. российские оккупанты планируют провести фальсифицированные выборы на временно захваченных украинских территориях в сентябре. Поскольку местное население не поддерживает российскую оккупацию, враг планирует провести выборы в три дня, чтобы скрыть отсутствие явки на участки, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
российские оккупанты готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре. Они планируют избирать представителей местных советов и утверждать гауляйтеров регионов. Однако местные жители не признают этих выборов и отказываются участвовать в них.
Следовательно, российские захватчики вынуждены проводить выборы в течение трех дней, чтобы скрыть низкую явку. Они также планируют проводить выборы по месту жительства, чтобы увеличить явку. Для этого они создали функцию "мобильный избиратель", с помощью которой каждый житель может подать заявку на голосование по месту жительства. Отмечается, что сейчас сами российские захватчики вносят в систему данные о жителях сел, независимо от их желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.
Напомним
На временно оккупированной части Запорожской области активизировалась "вербовка" в ряды армии врага.
Теперь оккупанты проводят вербовку за деньги, надеясь достичь результата с помощью гуманитарного кризиса, который сами россияне и создали в регионе.
ЦНС отмечает, что россияне продолжают налаживать работу военкоматов на ВОТ и планомерно готовятся к началу принудительной мобилизации жителей юга Украины.