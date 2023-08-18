ГУР закликає жителів ТОТ надавати їм інформацію стосовно псевдовиборів

Цитата

“Закликаємо громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів. Надсилайте інформацію про:



колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);



так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;



свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів”, — йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.



Деталі

Як зазначають в розвідці, інформація допоможе виявити пункти дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ; складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів; місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки та засобів РЕР та РЕБ ; штабів та пунктів управління окупаційними військами; місць зберігання та чергування засобів ППО.

Також в ГУР додали, що усі причетних до незаконного проведення виборів на ТОТ буде притягнуто до відповідальності, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами.

Нагадаємо

15 червня цвк рф прийняла чотири постанови про призначення на 10 вересня цього року на тимчасово окупованих територіях України: в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, так званих виборів до окупаційних представницьких органів влади. Також на цей день призначено “додаткові вибори” в держдуму рф в одному з незаконно утворених виборчих округів у Сімферополі.

9 серпня Верховна Рада звернулася до іноземних держав через наміри росії провести “вибори” на ТОТ із закликом прискорити підтримку України.