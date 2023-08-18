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ГУР закликає жителів ТОТ надавати їм інформацію стосовно псевдовиборів

ГУР закликає жителів ТОТ надавати їм інформацію стосовно псевдовиборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. російські спецслужби готуються до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Мета цих так званих “виборів” —легітимізувати окупацію та воєнні злочини, скоєні рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України та закликає жителів тимчасово окупованих територій надавати ГУР інформацію стосовно псевдовиборів, пише УНН.

Цитата

“Закликаємо громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію стосовно псевдовиборів. Надсилайте інформацію про:

  • колаборантів з-поміж місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери і т.д.);
  • так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів”, — йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.

Деталі

Як зазначають в розвідці, інформація допоможе виявити пункти дислокації, адрес проживання особового та керівного складу окупаційних військ; складів зберігання снарядів та пально-мастильних матеріалів; місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки та засобів РЕР та РЕБ ; штабів та пунктів управління окупаційними військами; місць зберігання та чергування засобів ППО.

Також в ГУР додали, що усі причетних до незаконного проведення виборів на ТОТ буде притягнуто до відповідальності, як це і відбувалось раніше із зрадниками та колаборантами.

Нагадаємо

15 червня цвк рф прийняла чотири постанови про призначення на 10 вересня цього року на тимчасово окупованих територіях України: в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, так званих виборів до окупаційних представницьких органів влади. Також на цей день призначено “додаткові вибори” в держдуму рф в одному з незаконно утворених виборчих округів у Сімферополі.

9 серпня Верховна Рада звернулася до іноземних держав через наміри росії провести “вибори” на ТОТ із закликом прискорити підтримку України.

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