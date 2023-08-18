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ГУР призывает жителей ВОТ предоставлять им информацию о псевдовыборах

ГУР призывает жителей ВОТ предоставлять им информацию о псевдовыборах

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года. Цель этих так называемых “выборов” —легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные рф. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины и призывает жителей временно оккупированных территорий предоставлять ГУР информацию о псевдовыборах, пишет УНН.

Цитата

“Призываем граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах. Присылайте информацию о:

  • коллаборационистов из числа местных жителей и их кураторов из россии (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);
  • так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;
  • свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов”, — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Детали

Как отмечают в разведке, информация поможет выявить пункты дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных войск; складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов; места размещения, хранения и ремонта военной техники и средств РЭР и РЭБ; штабов и пунктов управления оккупационными войсками; мест хранения и дежурства средств ПВО.

Также в ГУР добавили, что все причастные к незаконному проведению выборов на ВОТ будут привлечены к ответственности, как это и происходило ранее с предателями и коллаборационистами.

Напомним

15 июня цвк рф принял четыре постановления о назначении на 10 сентября этого года на временно оккупированных территориях Украины: в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, так называемых выборов в оккупационные представительные органы власти. Также на этот день назначены “дополнительные выборы” в госдуму рф в одном из незаконно образованных избирательных округов в Симферополе.

9 августа Верховная Рада обратилась к иностранным государствам из-за намерений россии провести “выборы” на ВОТ с призывом ускорить поддержку Украины.

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