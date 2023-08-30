Партизани знищили передвиборчий штаб "единой россии" в Новій Каховці

Деталі

29 серпня о 21:00 агент руху "АТЕШ" підірвав передвиборчий штаб "єдиної росії" в Новій Каховці за адресою вулиця Першотравнева, 14. Також було знищено 3 військовослужбовців вс рф, які відповідали за охорону цього об'єкта.

Через пожежу, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до виборів, призначених на 8-10 вересня.

"Ми не потерпимо рашистських псевдовиборів на нашій території! "АТЕШ" продовжить боротьбу, доки останній окупант не покине територію України", - підсумовано в повідомленні руху.

Доповнення

російські окупанти планують провести фальсифіковані вибори на тимчасово захоплених українських територіях у вересні. Оскільки місцеве населення не підтримує російську окупацію, ворог планує провести вибори у три дні, щоб приховати відсутність явки на дільниці.

В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада планує провести так звані «вибори» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків.

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