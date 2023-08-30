Партизаны уничтожили предвыборный штаб "единой россии" в Новой Каховке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Вчера вечером агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" уничтожил штаб "единой россии" во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на Telegram движения.
Детали
29 августа в 21:00 агент движения "АТЕШ" взорвал предвыборный штаб "единой россии" в Новой Каховке по адресу улица Первомайская, 14. Также были уничтожены 3 военнослужащих вс рф, которые отвечали за охрану этого объекта.
Из-за пожара, возникшего в результате подрыва, сгорела вся документация, которую оккупанты завезли к выборам, назначенным на 8-10 сентября.
"Мы не потерпим рашистских псевдовыборов на нашей территории! "АТЕШ" продолжит борьбу, пока последний оккупант не покинет территорию Украины", - подытожено в сообщении движения.
Дополнение
российские оккупанты планируют провести фальсифицированные выборы на временно захваченных украинских территориях в сентябре. Поскольку местное население не поддерживает российскую оккупацию, враг планирует провести выборы в три дня, чтобы скрыть отсутствие явки на участки.
В одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области оккупационные власти планируют провести так называемые «выборы» в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов.
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