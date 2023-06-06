Партизанський рух "Атеш" назвав виконавців підриву Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що Каховську ГЕС підірвали бійці 1 батальйону 205-ї мотострілецької бригади армії рф з міста будьонновськ ставропольського краю. Про це повідомляє “Атеш” в Telegram, пише УНН.
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“Рух "АТЕШ" дізнався, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста будьонновськ ставропольського краю”, - йдеться в повідомленні.
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Також представники "АТЕШ" зазначили, що “розіслали орієнтування керівництва бригади і виконавців цього злочину партизанам”.
“За таке будемо мститися!", — попередили в “АТЕШ”.
Нагадаю
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
В Головному управлінні розвідки України заявили, що підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи.
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