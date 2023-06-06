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Підрив окупантами Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі. Про це повідомило Головне управління розвідки України, пише УНН.

Підрив окупантами Каховської ГЕС посилює загрозу ядерної катастрофи - ГУР

Цитата

“6 червня 2023 року близько 2.30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища.
Цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність прудів-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі”, - йдеться в повідомленні ГУР В Telegram.

Деталі

Також в розвідці наголосили, що підрив Каховської ГЕС створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра, нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону, заявляють в ГУР.

“Теракт стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше Головне управління розвідки повідомляло про проведення основних робіт із замінування одразу після захоплення Каховської ГЕС. У квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

Нагадаємо

Раніше в НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО. На Херсонщині розпочалась евакуація.

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