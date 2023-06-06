Подрыв оккупантами Каховской ГЭС усиливает угрозу ядерной катастрофы - ГУР

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“6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.

Это преступление усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре”, - говорится в сообщении ГУР в Telegram.

Детали

Также в разведке отметили, что подрыв Каховской ГЭС создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по оба берега Днепра, ниже Каховского водохранилища. Это безоговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона, заявляют в ГУР.

“Теракт станет весомым доказательством на международном трибунале, который несомненно ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее Главное управление разведки сообщало о проведении основных работ по минированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле прошлого года осуществлено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой.

Напомним

Ранее в НАЭК "Энергоатом" сообщали, что подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО. На Херсонщине началась эвакуация.