Підрив окупантами Каховської ГЕС: куди телефонувати у разі зникнення людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, куди телефонувати у разі зникнення людини в зоні підтоплення Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Котенка.
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Котенко зазначив, що про зниклих безвісти в зоні підтоплення Херсонщини необхідно повідомляти на гарячу лінію Уповноваженого.
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"У разі, якщо ваші близькі або знайомі, що мешкають в районі техногенної катастрофи, не виходять на зв'язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого: 0 800 339 247, мешканці окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21", - йдеться у повідомленні.
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Також Котенко закликав громадян в зоні підтоплення дотримуватись вимог рятувальників, правоохоронців та військових, подбати про тих, хто не може захистити себе самостійно, забезпечити власну безпеку та безпеку ближніх.
"За наявності вільних місць у вашому транспорті, прохання забрати з собою тих, хто не має можливості оперативно евакуюватись", - додав він.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин зазначив, що у разі неможливості надати допомогу сусідам та мешканцям вашого населеного пункту, треба повідомляти про людей у небезпеці на телефони рятувальних служб.
Він також закликав піклуватися про домашніх тварин, що залишилися без господарів у зоні небезпеки.
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