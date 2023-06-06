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Підрив окупантами Каховської ГЕС: куди телефонувати у разі зникнення людини 

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, куди телефонувати у разі зникнення людини в зоні підтоплення Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram Котенка.

Підрив окупантами Каховської ГЕС: куди телефонувати у разі зникнення людини 

Деталі

Котенко зазначив, що про зниклих безвісти в зоні підтоплення Херсонщини необхідно повідомляти на гарячу лінію Уповноваженого.

Цитата

"У разі, якщо ваші близькі або знайомі, що мешкають в районі техногенної катастрофи, не виходять на зв'язок, терміново повідомте про це на гарячу лінію Уповноваженого: 0 800 339 247, мешканці окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за телефоном: (095) 896-04-21", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також Котенко закликав громадян в зоні підтоплення дотримуватись вимог рятувальників, правоохоронців та військових, подбати про тих, хто не може захистити себе самостійно, забезпечити власну безпеку та безпеку ближніх.

"За наявності вільних місць у вашому транспорті, прохання забрати з собою тих, хто не має можливості оперативно евакуюватись", - додав він.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин зазначив, що у разі неможливості надати допомогу сусідам та мешканцям вашого населеного пункту, треба повідомляти про людей у небезпеці на телефони рятувальних служб.

Він також закликав піклуватися про домашніх тварин, що залишилися без господарів у зоні небезпеки.

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