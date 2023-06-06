Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: куда звонить в случае исчезновения человека

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Котенко отметил, что о пропавших без вести в зоне подтопления Херсонщины необходимо сообщать на горячую линию Уполномоченного.

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"В случае, если ваши близкие или знакомые, проживающие в районе техногенной катастрофы, не выходят на связь, срочно сообщите об этом на горячую линию Уполномоченного: 0 800 339 247, жители оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: (095) 896-04-21", - говорится в сообщении.

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Также Котенко призвал граждан в зоне подтопления соблюдать требования спасателей, правоохранителей и военных, позаботиться о тех, кто не может защитить себя самостоятельно, обеспечить собственную безопасность и безопасность ближних.

"При наличии свободных мест в вашем транспорте, просьба забрать с собой тех, кто не имеет возможности оперативно эвакуироваться", - добавил он.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах отметил, что в случае невозможности оказать помощь соседям и жителям вашего населенного пункта, надо сообщать о людях в опасности на телефоны спасательных служб.

Он также призвал заботиться о домашних животных, оставшихся без хозяев в зоне опасности.

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