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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: куда звонить в случае исчезновения человека

Киев • УНН

 • 464529 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, куда звонить в случае исчезновения человека в зоне подтопления Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Котенко.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: куда звонить в случае исчезновения человека

Детали

Котенко отметил, что о пропавших без вести в зоне подтопления Херсонщины необходимо сообщать на горячую линию Уполномоченного.

Цитата

"В случае, если ваши близкие или знакомые, проживающие в районе техногенной катастрофы, не выходят на связь, срочно сообщите об этом на горячую линию Уполномоченного: 0 800 339 247, жители оккупированных территорий могут воспользоваться Viber или WhatsApp по телефону: (095) 896-04-21", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также Котенко призвал граждан в зоне подтопления соблюдать требования спасателей, правоохранителей и военных, позаботиться о тех, кто не может защитить себя самостоятельно, обеспечить собственную безопасность и безопасность ближних.

"При наличии свободных мест в вашем транспорте, просьба забрать с собой тех, кто не имеет возможности оперативно эвакуироваться", - добавил он.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах отметил, что в случае невозможности оказать помощь соседям и жителям вашего населенного пункта, надо сообщать о людях в опасности на телефоны спасательных служб.

Он также призвал заботиться о домашних животных, оставшихся без хозяев в зоне опасности.

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