Підрив окупантами Каховської ГЕС: що відомо на даний момент
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Цієї ночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Критично рівня вода у Дніпрі досягне об 11-й годині ранку, пише УНН.
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З низки населених пунктів Херсонської області вже почалася евакуація., повідомив в ексклюзивному коментарі УНН речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Людей закликали зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.
Загалом близько 16 тисяч людей опинилися у критичній зоні підтоплення лише на правому березі Дніпра. За словами прем’єр міністра України Дениса Шмигаля, у зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів.
Як розповіла в ефірі національного телемарафону Речниця Сил оборони півдня України після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці - він нижчий за правий і вода піде в першу чергу саме туди.
Президент України Зеленський скликав термінове засідання РНБО.
Ситуація на ГЕС
В Укргідроенерго повідомили, що через ворожий підрив Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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«Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає».
За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
Доповнення
Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована, повідомили в Енергоатомі.
Зазначили, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зазначається, що зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений, а станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.
Реакція Заходу
На підрив дамби Каховської ГЕС вже відреагували у Євросоюзі. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність притягнення до відповідальності росії та її маріонеток.
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«Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо до відповідальності росію та її маріонеток».