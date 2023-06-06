Підрив окупантами Каховської ГЕС: що відомо на даний момент

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 9102 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 14240 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 28166 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 29872 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 69382 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 55880 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 54996 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117851 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182588 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 207349 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 43299 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24947 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22961 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 14172 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 49642 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 28146 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 49960 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 69367 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 207344 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 258443 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9772 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9860 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23071 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27725 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43541 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підрив окупантами Каховської ГЕС: що відомо на даний момент

Київ • УНН

 • 5252621 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Цієї ночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Критично рівня вода у Дніпрі досягне об 11-й годині ранку, пише УНН.

Підрив окупантами Каховської ГЕС: що відомо на даний момент

Деталі

З низки населених пунктів Херсонської області вже почалася евакуація., повідомив в ексклюзивному коментарі УНН речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Людей закликали зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.

Загалом близько 16 тисяч людей опинилися у критичній зоні підтоплення лише на правому березі Дніпра. За словами прем’єр міністра України Дениса Шмигаля, у зоні підтоплення опинилися 80 населених пунктів.

Як розповіла в ефірі національного телемарафону Речниця Сил оборони півдня України після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці - він нижчий за правий і вода піде в першу чергу саме туди.

Президент України Зеленський скликав термінове засідання РНБО.

Ситуація на ГЕС

В Укргідроенерго повідомили, що через ворожий підрив Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Цитата

«Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає».

За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Доповнення

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована, повідомили в Енергоатомі.

Зазначили, вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зазначається, що зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений, а станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.

Реакція Заходу

На підрив дамби Каховської ГЕС вже відреагували у Євросоюзі. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність притягнення до відповідальності росії та її маріонеток.

Цитата

«Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин, і ми притягнемо до відповідальності росію та її маріонеток».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16