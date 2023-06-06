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Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: что известно на данный момент

Киев • УНН

 • 5252621 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Этой ночью российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС. Критически уровня вода в Днепре достигнет в 11 часов утра, пишет УНН. 

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: что известно на данный момент

Детали

Из ряда населенных пунктов Херсонской области уже началась эвакуация, сообщил в эксклюзивном комментарии УНН спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников. Людей призвали собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.

Всего около 16 тысяч человек оказались в критической зоне подтопления только на правом берегу Днепра. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов.

Как рассказала в эфире национального телемарафона Спикер Сил обороны юга Украины после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности - он ниже правого и вода пойдет в первую очередь именно туда.

Президент Украины Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

Ситуация на ГЭС

В Укргидроэнерго сообщили, что из-за вражеского подрыва Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Цитата

«Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит».

По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Дополнение

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая, сообщили в Энергоатоме.

Отметили, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Отмечается, что сейчас станционный пруд-охладитель наполнен, а по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.

Реакция Запада

На подрыв дамбы Каховской ГЭС уже отреагировали в Евросоюзе. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости привлечения к ответственности России и ее марионеток.

Цитата

«Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки. Уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем к ответственности россию и ее марионеток».

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