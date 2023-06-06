Партизанское движение "Атеш" назвало исполнителей подрыва Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что Каховскую ГЭС взорвали бойцы 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии рф из города буденновск ставропольского края. Об этом сообщает “Атеш” в Telegram, пишет УНН.
Цитата
“Движение "АТЕШ" узнало, кто взорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из города буденновск ставропольского края”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Также представители "АТЭШ" отметили, что “разослали ориентировки руководства бригады и исполнителей этого преступления партизанам”.
"За такое будем мстить!", — предупредили в “АТЕШ”.
Напоминаю
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.
В Главном управлении разведки Украины заявили, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: куда звонить в случае пропажи человека