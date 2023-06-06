Партизанское движение "Атеш" назвало исполнителей подрыва Каховской ГЭС

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“Движение "АТЕШ" узнало, кто взорвал Каховскую ГЭС. Это сделал 1 батальон 205 мотострелковой бригады из города буденновск ставропольского края”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Также представители "АТЭШ" отметили, что “разослали ориентировки руководства бригады и исполнителей этого преступления партизанам”.

"За такое будем мстить!", — предупредили в “АТЕШ”.

Напоминаю

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы.

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