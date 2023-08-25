На Запоріжжі окупанти готують "вибори" у змішаному форматі – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада планує провести так звані «вибори» у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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Зазначається, що обхід будинків передбачається розпочати завчасно. Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів.
Крім того, у цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території рф та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Цей факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа.
Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.
З метою посилення тиску на місцеве населення у цьому регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням.
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