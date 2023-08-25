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На Запорожье оккупанты готовят "выборы" в смешанном формате - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В одном из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области оккупационные власти планируют провести так называемые «выборы» в смешанном формате: показательное голосование на участках и обход квартир и домов. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

Отмечается, что обход домов предполагается начать заблаговременно. Начиная с 30 августа этого года представители оккупационных властей начнут обход квартир для сбора голосов.

Кроме того, в этом регионе появляются лица, которых привозят с территории РФ и расселяют в заброшенных домах местных жителей. Этот факт связан с подготовкой фальсификации голосования и создания нужной картинки для российских медиа.

Также усиливается давление на местное население с требованием получать российские паспорта. В частности, вводится требование, что оплата коммунальных услуг, интернета и мобильного телефона невозможна без российского гражданства.

С целью усиления давления на местное население в этом регионе отмечается увеличение численности военнослужащих чеченской национальности, которые ведут себя очень агрессивно и жестко относятся к нарушению комендантского часа местным населением.

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