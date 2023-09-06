Партизаны “АТЕШ” анонсировали “хлопок” в Луганске

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“Движение „АТЕШ“ разворачивает партизанскую войну с рашистам в оккупированном Луганске. На прошлой неделе нам удалось вывести из строя 2 грузовика оккупационной армии. Наши агенты передают информацию, что в городе в разы увеличилось количество поставок ГСМ. Оккупанты свозят технику и личный состав. Исходя из этого можно сделать вывод, что идет подготовка к активным боевым действиям. Мы этого не допустим! В будущем будет много „курения“ на складах ГСМ”, — пообещали партизаны

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Работу по зачистке Луганской области от захватчиков партизаны уже начали. Собирают данные о перемещении военной техники армейцев рф.

Месяц назад крымские партизаны подожгли склад ГСМ во временно оккупированном Крыму. Тогда российские паблики уверяли, что горит свалка, а не склад с горючим.

Напомним

Ранее УНН писал, что после завершения псевдоголосования захватчики собираются начать очередную волну принудительной мобилизации.