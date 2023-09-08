События на фронте, выборы и мобилизация - о ситуации на Луганщине рассказали в ОВА

Детали

"Военное командование рф видит цель и более его ничего не интересует, даже собственные потери. Есть команда прорвать нашу оборону возле Новоегоровки – противник ее пытается выполнить, постоянно добавляя резервы. Недосчитываются танков – сразу приезжают еще с тыла. Но все их попытки штурмов на текущее время отбиты", - сообщил Лысогор.

Авиацию враг применил вблизи Белогоровки и западнее Дибровы. Артиллерию – по Невскому и Белогоровке.

Открывать избирательный участок или голосовать всем дома – в населенных пунктах оккупированной Луганщины определялись отдельно. Это им позволил цвк рф.

"То есть, если даже есть заключение полицейских о достаточном уровне безопасности проведения выборов, территориальная избирательная комиссия может не прислушаться к этому мнению и не открывать участки. Может, конечно, произойти и наоборот, но кто позволит?", - отметил председатель ОВА.

Захватчики признали, что реализовали недостаточно мер по принудительной паспортизации населения до так называемых «первых выборов». Поэтому избирательные комиссии получили устное решение разрешать отдавать голоса даже без паспорта рф.

К примеру, в Алчевске работники металлургического комбината могли предъявить только пропуск.

Чтобы увеличить показатели принудительной мобилизации на оккупированных территориях в минобороны рф рассматривают возможность внести изменения в положение о воинском учете.

Согласно им, заключенных на территории «лнр» будут становиться на учет сразу в исправительных учреждениях, чтобы они быстрее могли, так сказать «искупить свою вину перед родиной».

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