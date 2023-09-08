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Стало известно, какую явку на "выборах" нарисовали оккупанты на временно захваченных территориях - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Оккупанты закончили «досрочное голосование» на временно оккупированных территориях. В Центре Национального Сопротивления опубликовали цифры явки электората, которые нарисовали оккупанты. Они отражены в процентах, так как "власти" количество жителей на ВОТ неизвестно, передает УНН.

Детали

В российском обществе «выборы» – это ритуал, который ни на что не влияет и выступает лишь элементом пропаганды, ведь не является инструментом смены власти в стране тотальной диктатуры. Главной целью «выборов» этого года стало продемонстрировать лояльность населения ВОТ к оккупантам, отмечают в Центре.

Однако местное население игнорирует «избирательный процесс». Чтобы скрыть этот факт, оккупанты придумали «досрочное голосование» во время которого в течение восьми дней работники «избирательной комиссии» обходили жителей сел под наблюдением автоматчиков, а также организовывали «выездные участки».

С 8 по 10 сентября враг проводит «выборы» уже на постоянных участках и, чтобы заблаговременно объяснить их пустоту, нарисовал себе явку на досрочном голосовании»:

  •  ТОТ Херсонщины (53%);
  •  ВОТ Запорожья (27%);
  •  ВОТ Луганщины (26%);
  •  ВОТ Донетчины (45%).

То есть, враг хочет убедить, что в труднодоступных районах, а именно этим кремль объясняет голосование по месту жительства, живет половина избирателей. Акцентируем, что оккупанты не знают сколько людей живет сейчас на ВОТ и дают только заранее нарисованные проценты без количества лиц.

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Даже на фото российских пропагандистов урны для голосований пустые, а очереди отсутствуют. Хотя оккупанты организовать раздачу продуктовых наборов, обещали скидки в сферах услуг в обмен на голосование и т.д. Однако это не дало результатов и картинки ажиотажа на «выборах» нет.

Дополнение

Захватчики признали, что реализовали недостаточно мер по принудительной паспортизации населения до так называемых «первых выборов». Поэтому избирательные комиссии получили устное решение разрешать отдавать голоса даже без паспорта рф, рассказал глава ОВА Артем Лысогор.

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