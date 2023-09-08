МИД Германии заявил, что не признает "выборы" на ВОТ и назвал их "фальшивыми"

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"россия "голосует" на украинских территориях Донецкой, Луганской, Крымской областей, а также в части Херсонской и Запорожской областей. Это не что иное, как прозрачная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку россии захватить территорию Украины. Фальшивые выборы", - говорится в сообщении.

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Оккупанты закончили ««досрочное голосование» на временно оккупированных территориях. В Центре Национального Сопротивления опубликовали цифры явки электората, которые нарисовали оккупанты. Они отражены в процентах, так как "властям" количество жителей на ВОТ неизвестно.

Захватчики признали, что реализовали недостаточно мер по принудительной паспортизации населения до так называемых «первых выборов». Поэтому избирательные комиссии получили устное решение разрешать отдавать голоса даже без паспорта рф, рассказал глава ОВА Артем Лысогор.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международным партнерам относительно непризнания результатов псевдовыборов, которые россия организует на временно оккупированных территориях 8-10 сентября.

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