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После "подсчета" голосов на Луганщине ожидают жесткой мобилизации

После "подсчета" голосов на Луганщине ожидают жесткой мобилизации

Киев • УНН

 • 811525 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях Луганщины ожидается мобилизация по новым правилам. Вражеским военкоматам позволили пересечь границу в рамках закона. Теперь они могут врываться в квартиры. Сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

После подсчета голосов в так называемой «лнр» ожидают очередной волны принудительной мобилизации. Она обещает быть более жесткой, чем предыдущие. Сотрудникам военкоматов уже донесли все лазейки российского законодательства, по которым можно официально переступать черту.

К примеру, только после устного предупреждения они могут войти на частную территорию и провести мобилизационные действия. То есть, обмануть и квартиру, и дом, и территорию вокруг.

По странному стечению обстоятельств один из «независимых международных наблюдателей» присутствовал и на так называемых «первых выборах», и на прошлогоднем псевдореферендуме на оккупированной Луганщине, и во время обнуления конституции рф. Это «эксперт из Венесуэлы» Ханлисберт Веласко.

Она позиционирует себя как «независимая», но почему-то не обходит вниманием главные события последних лет, связанные с издевательством над принципами демократии в России и на оккупированных территориях, и одобряет эти процессы.

Враг готовит новую волну штурмов в нашей зоне ответственности. После потерь, которые россиянам нанесли Силы обороны, противник вынужден был привлечь значительные резервы как в личном составе, так и в бронированной технике. Захватчики не прекращают авиационных ударов вдоль всей линии фронта региона – пострадали Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка.

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