Рада Європи засудила незаконні "вибори" на окупованих територіях України

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“Рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні «вибори», які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України. Проведені з грубим порушенням міжнародного права, вони являють собою ще одну ілюстрацію заперечення рф цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи. Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих ними після того, як російську федерацію було виключено з нашої Організації в результаті її агресивної війни проти України. Ці фіктивні «вибори» можуть вважатися недійсними лише згідно з міжнародним правом”, - йдеться у заяві.

Також представники Ради Європи підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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