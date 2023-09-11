Рада Європи засудила незаконні "вибори" на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Рада Європи, яку очолюють Президент Комітету міністрів Криштьянс Каріньш, Президент Парламентської асамблеї Тіні Кокс і Генеральний секретар Марія Пейчинович Бурич, засудила проведення російською федерацією "виборів" на тимчасово окупованих територіях України. Рада Європи вважає, що ці "вибори" є незаконними і недійсними, оскільки вони були проведені з грубим порушенням міжнародного права, інформує УНН з посиланням на сайт Ради Європи.
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“Рішуче засуджуємо нелегітимні фіктивні «вибори», які відбулися 8-10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України. Проведені з грубим порушенням міжнародного права, вони являють собою ще одну ілюстрацію заперечення рф цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи. Рішення російської влади організувати їх є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень, прийнятих ними після того, як російську федерацію було виключено з нашої Організації в результаті її агресивної війни проти України. Ці фіктивні «вибори» можуть вважатися недійсними лише згідно з міжнародним правом”, - йдеться у заяві.
Також представники Ради Європи підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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