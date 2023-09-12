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В Офисе Президента рассказали, как рашисты проводили псевдовыборы во временно оккупированном Крыму

В Офисе Президента рассказали, как рашисты проводили псевдовыборы во временно оккупированном Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Россияне создали для своих псевдовыборов такие условия, что можно было написать любые результаты явки - ну не было ни списка избирателей, ни реестра. В временно оккупированном Крыму было больше всего "участков", поскольку там ожидали больше всего "избирателей", которых, в конце концов, привлечь не удалось. Об этом на брифинге рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты создали такие условия, что написать можно любые цифры и результаты явки - не было ни так называемых списков избирателей, ни их реестра. Особенно поразил тот факт, что можно использовать не только оккупационный паспорт, который россия насильно пыталась раздавать, но и украинские паспорта и другие документы, удостоверяющие личность. Оккупантами также были организованы так называемые "выездные голосования" и "голосование онлайн", - заявила постпред.

Детали

По ее словам, российские оккупанты организовали "сложную систему" псевдовыборов. В частности, с 1 по 4 сентября голосовали якобы "переселенцы" на оккупированных экстерриториальных участках, в том числе и в Крыму. 

"Именно на полуострове было открыто едва ли не больше всего экстерриториальных участков, количество которых достигло 22, семь из которых - на территории Севастополя. Вероятно, что массовку ждали увидеть именно в Севастополе. Так называемое голосование в участках оккупированного Крыма продолжалось четыре дня. Вместе с тем, оккупантам не удалось привлечь много людей", - сообщила Ташева.

С 8 по 10 сентября, продолжила постпред, фейковые выборы проводили в так называемом "обычном порядке" на новооккупированных территориях. Она предположила, что захватчикам не хватило людей, поскольку они были вынуждены делегировать одних и тех же лиц в разные промежутки времени поочередно.

"Известны также факты о привлечении людей из оккупированного Крыма для работы в оккупационных избирательных комиссиях на новооккупированных территориях. Кроме того, оккупанты скрывали имена участников так называемых "избирательных комиссий", - отметила представитель президента.

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Она отметила, что несмотря на то, что пропагандистские СМИ "были наполнены" новостями о возможности проголосовать, то потом информация появляться перестала. Ташева подчеркнула, что это связано с тем, что план оккупантов "потерпел фиаско и демонстрировать фактически им было нечего".

"Одна из крупнейших оккупационных информационных агенций "РИА-Новости Крым" сняла аж один сюжет, и тот зафиксировал отсутствие желающих участвовать в соответствующем фарсе. Они смогли снять аж двух людей, один из которых от общения отказались и пыталась держаться спиной к камере, а другой вообще оказался гражданином россии, который проживал в Херсоне и имел вид на жительство в Украине. То есть, это были обычные статисты, которые играли свою роль", - сообщила она.

Напомним

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что на сегодня россия использует Крым как базу для распространения своих оккупационных политик на другие временно оккупированные территории.

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