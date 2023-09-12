У Криму прогриміла "бавовна": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Красноперекопському районі тимчасово окупованого Криму у вівторок прогримів вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, пише УНН.
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Що вибухнуло і де конкретно, не повідомляється.
Однак зазначається, що вибух добре чули жителі населених пунктів Новопавлівка, Долинка, Воїнка, Братське, Новомиколаївка та Орловське.
Нагадаємо
10 вересня міністерство оборони росії заявило, що тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Відомство повідомляло про нібито "успішну роботу ППО".