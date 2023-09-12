У Криму прогриміла "бавовна": що відомо

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Що вибухнуло і де конкретно, не повідомляється.

Однак зазначається, що вибух добре чули жителі населених пунктів Новопавлівка, Долинка, Воїнка, Братське, Новомиколаївка та Орловське.

Нагадаємо

10 вересня міністерство оборони росії заявило, що тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Відомство повідомляло про нібито "успішну роботу ППО".