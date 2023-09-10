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Міноборони рф заявило про нібито збиття восьми БПЛА біля Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що тимчасово окупований Крим атакували безпілотники. Відомство пише про "успішну роботу ППО", інформує УНН.

Цитата

"Вночі 10 вересня припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу.

Черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим", - йдеться у повідомленні мо рф. 

Доповнення

У суботу у тимчасово окупованому Криму неподалік від району Старого Криму пролунало чотири вибухи. 

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