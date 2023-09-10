Минобороны рф заявило о якобы сбитии восьми БПЛА возле Крыма

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Министерство обороны россии заявило, что временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Ведомство пишет об "успешной работе ПВО", информирует УНН.

Цитата

"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - говорится в сообщении мо рф. 

Дополнение

В субботу во временно оккупированном Крыму неподалеку от района Старого Крыма прозвучало четыре взрыва. 

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