У Криму чергова “бавовна”: повідомляють про чотири вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Криму неподалік від району Старого Криму пролунало чотири вибухи, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
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“Про два потужні вибухи в районі Старого Криму повідомляють наші підписники. Про "утилізацію" сьогодні росвласті не повідомляли”, - йдеться у повідомлені.
Також повідомляється, що через пів години у тому ж самому районі пролунало ще два вибухи.
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