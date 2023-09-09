У Криму чергова “бавовна”: повідомляють про чотири вибухи

Цитата

“Про два потужні вибухи в районі Старого Криму повідомляють наші підписники. Про "утилізацію" сьогодні росвласті не повідомляли”, - йдеться у повідомлені.

Також повідомляється, що через пів години у тому ж самому районі пролунало ще два вибухи.

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