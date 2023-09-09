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15:57 • 17956 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 53317 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 79807 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 63042 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 66815 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106236 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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В Крыму очередной "хлопок": сообщают о четырех взрывах

В Крыму очередной "хлопок": сообщают о четырех взрывах

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму неподалеку от района Старого Крыма прогремело четыре взрыва, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Цитата

“О двух мощных взрывах в районе Старого Крыма сообщают наши подписчики. Об "утилизации" сегодня росвласти не сообщали”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что через полчаса в том же районе прогремело еще два взрыва.

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