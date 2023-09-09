В Крыму очередной "хлопок": сообщают о четырех взрывах

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“О двух мощных взрывах в районе Старого Крыма сообщают наши подписчики. Об "утилизации" сегодня росвласти не сообщали”, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что через полчаса в том же районе прогремело еще два взрыва.

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