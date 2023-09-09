В Крыму очередной "хлопок": сообщают о четырех взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму неподалеку от района Старого Крыма прогремело четыре взрыва, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Цитата
“О двух мощных взрывах в районе Старого Крыма сообщают наши подписчики. Об "утилизации" сегодня росвласти не сообщали”, - говорится в сообщении.
Также сообщается, что через полчаса в том же районе прогремело еще два взрыва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перебрасывали силы между тремя направлениями и теперь нуждаются в резервах: Гуменюк оценила подтягивание сил оккупантами из Крыма