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Перекидали сили між трьома напрямками і тепер потребують резервів: Гуменюк оцінила підтягування сил окупантами з Криму

Перекидали сили між трьома напрямками і тепер потребують резервів: Гуменюк оцінила підтягування сил окупантами з Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Російські війська, цілком імовірно, зараз будуть підтягувати резерви з тимчасово окупованого Криму, адже ворог потужно потерпав під час просування та контрбатарейної боротьби Сил оборони. Про це в ефірі телемарафону заявила у п'ятницю речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише УНН.

Цитата

"Дійсно, є підтягування сил, тому що ворог потужно потерпав довготривалий час під час просування Сил оборони на суходолі, під час нашої контрбатарейної боротьби на Херсонському напрямку, і вони потребують зараз поновлення своїх резервів", - сказала Гуменюк.

І додала: "Тому що, перекидаючи між трьома напрямками - Херсонщина, Запоріжжя і Донеччина, Луганщина, - вони намагалися таким чином міксувати людей і максимально утриматися у цьому контингенті, зараз вже відчувають потребу у додатковому".

З її слів, зокрема, і "відмінусовування" ворожої техніки у них теж суттєво відбивається на результативності бойових дій.

"І зараз, цілком імовірно, що будуть підтягувати саме ті резерви, які були на Кримському півострові зосереджені і очікували свого часу", - вказала Гуменюк.

Нагадаємо

Гуменюк раніше вказувала, що в окупантів у Криму більшає проблем з логістикою.

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