Перебрасывали силы между тремя направлениями и теперь нуждаются в резервах: Гуменюк оценила подтягивание сил оккупантами из Крыма

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"Действительно, есть подтягивание сил, потому что враг мощно страдал длительное время во время продвижения Сил обороны на суше, во время нашей контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении, и они нуждаются сейчас в обновлении своих резервов", - сказала Гуменюк.

И добавила: "Потому что перебрасывая между тремя направлениями - Херсонская, Запорожская и Донецкая, Луганская области, - они пытались таким образом миксовать людей и максимально удержаться в этом контингенте, сейчас уже испытывают потребность в дополнительном".

По ее словам, в частности, и "отминусование" вражеской техники у них тоже существенно отражается на результативности боевых действий.

"И сейчас, вполне вероятно, что будут подтягивать именно те резервы, которые были на Крымском полуострове сосредоточены и ожидали своего времени", - указала Гуменюк.

Напомним

Гуменюк ранее указывала, что у оккупантов в Крыму становится все больше проблем с логистикой.