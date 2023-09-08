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Перебрасывали силы между тремя направлениями и теперь нуждаются в резервах: Гуменюк оценила подтягивание сил оккупантами из Крыма

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Российские войска, вполне вероятно, сейчас будут подтягивать резервы с временно оккупированного Крыма, ведь враг мощно пострадал во время продвижения и контрбатарейной борьбы Сил обороны. Об этом в эфире телемарафона заявила в пятницу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата

"Действительно, есть подтягивание сил, потому что враг мощно страдал длительное время во время продвижения Сил обороны на суше, во время нашей контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении, и они нуждаются сейчас в обновлении своих резервов", - сказала Гуменюк.

И добавила: "Потому что перебрасывая между тремя направлениями - Херсонская, Запорожская и Донецкая, Луганская области, - они пытались таким образом миксовать людей и максимально удержаться в этом контингенте, сейчас уже испытывают потребность в дополнительном".

По ее словам, в частности, и "отминусование" вражеской техники у них тоже существенно отражается на результативности боевых действий.

"И сейчас, вполне вероятно, что будут подтягивать именно те резервы, которые были на Крымском полуострове сосредоточены и ожидали своего времени", - указала Гуменюк.

Напомним

Гуменюк ранее указывала, что у оккупантов в Крыму становится все больше проблем с логистикой.

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