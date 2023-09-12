В Крыму прогремел "хлопок": что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма во вторник прогремел взрыв. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Что взорвалось и где конкретно, не сообщается.
Однако отмечается, что взрыв хорошо слышали жители населенных пунктов Новопавловка, Долинка, Воинка, Братское, Новониколаевка и Орловское.
Напомним
10 сентября министерство обороны россии заявило, что временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Ведомство сообщало о якобы "успешной работе ПВО".