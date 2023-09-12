В Крыму прогремел "хлопок": что известно

Детали

Что взорвалось и где конкретно, не сообщается.

Однако отмечается, что взрыв хорошо слышали жители населенных пунктов Новопавловка, Долинка, Воинка, Братское, Новониколаевка и Орловское.

Напомним

10 сентября министерство обороны россии заявило, что временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Ведомство сообщало о якобы "успешной работе ПВО".