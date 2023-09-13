В Севастополе слышны мощные взрывы, есть попадания - Центр национального сопротивления

Детали

Известно, что в Южной бухте, где, вероятно, есть "прилет", стоят корабли и подводные лодки Черноморского флота.

Как пишет Крымский ветер, очевидцы пишут о возникновении пожара.

В частности жители Севастополя сообщают, что после серии взрывов в небе над Корабельной стороной появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Официальной информации пока не было.

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Напомним

Накануне днем в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма во вторник прогремел взрыв.