В Севастополе слышны мощные взрывы, есть попадания - Центр национального сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремели громкие взрывы. Есть попадания в районе Южной бухты. Об этом сообщили в Национальном центре сопротивления, передает УНН.
Детали
Известно, что в Южной бухте, где, вероятно, есть "прилет", стоят корабли и подводные лодки Черноморского флота.
Как пишет Крымский ветер, очевидцы пишут о возникновении пожара.
В частности жители Севастополя сообщают, что после серии взрывов в небе над Корабельной стороной появились следы дыма. Также ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Официальной информации пока не было.
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Напомним
Накануне днем в Красноперекопском районе временно оккупированного Крыма во вторник прогремел взрыв.