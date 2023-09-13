В ГУР подтвердили повреждения российского корабля и подводной лодки в Севастополе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе был поврежден российский большой десантный корабль и подводная лодка. Об этом журналисту УНН сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
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«Можем подтвердить повреждения большого десантного корабля и подводной лодки», - сказал Юсов.
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Дополнение
В минобороны россии сообщали, что ночью подвергся ударам судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате — получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте.
российские сми пишут, что, повреждены во время атаки на Севастополь дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».