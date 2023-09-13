Удар по бухте Севастополя: в ГУР рассказали, что россия вряд ли сможет восстановить поврежденные подводную лодку и корабль

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"Это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что с большой вероятностью восстановлению не подлежат. Уничтожение и повреждение большого десантного корабля вражеского "ростов-на-дону" проекта 775, а также подводной лодки - носителя ракет "калибр" - это хорошие новости для украинских Сил безопасности и обороны, украинских граждан, в конце концов, для всех людей доброй воли по миру", - заявил Юсов.

Детали

По его словам, многие крымчане "откровенно и искренне" радовались звукам удара по российским военным кораблям, ведь "понимали, что продолжается демилитаризация Крыма" от российских захватчиков.

Ранее

13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе. В результате удара два человека погибли, еще 26 пострадали, а также были повреждены подводная лодка и десантный корабль.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что в временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.

По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.